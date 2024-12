L’orgoglio italiano guida il futuro di Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati

TORINO (ITALPRESS) – Mentre il settore automotive affronta sfide epocali, Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati rispondono con una visione positiva e ambiziosa, confermando l’Italia come cuore pulsante della propria produzione. E’ questo il messaggio del nuovo ed emozionante video, che andrà in onda stasera sulle principali emittenti TV nazionali, incarnando orgoglio italiano, resilienza e fiducia nel futuro. Accompagnate dalle note del brano “Si può fare” di Angelo Branduardi, le immagini dello spot mostrano i modelli più recenti dei quattro Brand attraversare scorci del Belpaese, evocando il legame profondo tra territorio, arte e cultura del saper fare. Un viaggio iniziato oltre un secolo fa e che è destinato a proseguire ancora per molto tempo, perchè alla base c’è il motore più potente di tutti: l’amore per l’Italia. Attraverso il Piano Italia, presentato pochi giorni fa al MIMIT e autofinanziato, Stellantis investe in nuovi modelli elettrici e ibridi, mantiene attivi tutti gli impianti del Paese, valorizza la filiera produttiva nazionale e consolida le basi per il futuro del settore automotive italiano.

Foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).