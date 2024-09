Louis Vuitton Cup, Luna Rossa squalificata contro Alinghi: spareggio con Ineos per il primo posto

Roma, 9 set. (askanews) – Clamoroso a Barcellona dove Luna Rossa

Prada Pirelli non è riuscita a prendere parte alla regata

decisiva del secondo Round Robin della Louis Vuitton Cup con

Alinghi Red Bull Racing ed è stata squalificata. L’equipaggio

italiano è stato squalificato prima di entrare nel campo di

regata venendo così raggiunta in vetta alla classifica da INEOS

Britannia, vincitrice della prova con i francesi di Orient

Express. Alla base della decisione vi sarebbe stato un problema

meccanico che avrebbe causato un blocco del foil e non avrebbe

permesso all’AC75 di Luna Rossa di regatare. Ciò costringerà gli

uomini di Max Sirena ad affrontare lo spareggio con gli inglesi.

Il comitato di regata ha fissato alle 15.46 lo start dello

spareggio per il primo posto tra Luna Rossa e INEOS Britannia.

L’equipaggio italiano ha poco tempo per provare a risolvere il

problema che è costato la squalifica contro Alinghi.