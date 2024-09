Louis Vuitton Cup, vince American Magic: Luna Rossa conduce 4-1

Roma, 16 set. (askanews) – Primo successo di American Magic nelle regate di semifinale della Louis Vuitton Cup in corso a Barcellona. Regata condotta punta a punta, come le precedenti ma il momento decisivo è stato quando Luna Rossa prima cade dal foil e poi non si riprende più lasciando campo libero agli americani. A quel punto Luna Rossa decide di non proseguire più la corsa e di attendere semplicemente la fine. American Magic taglia il traguardo e accorcia il punteggio (4-1 Luna Rossa). Primo match point sprecato dall’equipaggio italiano. La sesta regata, salvo rinvii a causa del vento, dovrebbe essere disputata sempre oggi.