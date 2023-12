L’Ungheria blocca l’accordo sul bilancio Ue, trattativa in corso

Bruxelles, 15 dic. (askanews) – Prosegue la trattativa nel Consiglio europeo sulla revisione del Quadro finanziario pluriennale ma – secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche – sembra improbabile che possa essere raggiunto un accordo questa notte. I lavori, quindi, dovrebbero essere interrotti per riprendere domani, seconda giornata del summit.

A bloccare la possibilità di intesa è ancora la contrarietà del premier ungherese Viktor Orban all’inserimento dei fondi per sostenere l’Ucraina. Lo stesso Orban oggi aveva espresso il suo dissenso contro l’avvio dei negoziati per l’ingresso di Kiev nell’Ue, decidendo però di non porre il veto e lasciare la sala al momento del voto. Sul tema del bilancio però, nonostante il lavoro degli sherpa e il ‘pressing’ degli altri Paesi membri, il premier ungherese non sembra al momento disposto a cedere.