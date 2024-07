M.O., accordo Fatah-Hamas su Gaza: ecco i punti del post-guerra

Roma, 23 lug. (askanews) – Fatah e Hamas, oltre ad altre 12 fazioni palestinesi, hanno firmato in Cina un accordo per la gestione di Gaza dopo la fine del conflitto con Israele e per “promuovere la riconciliazione” dei palestinesi. L’intesa, mediata da Pechino, ha 14 punti. Al Jazeera ne riporta alcuni, i principali.

I gruppi hanno dichiarato di concordare sull’istituzione di un governo di unità nazionale ad interim che sarebbe responsabile della Cisgiordania e di Gaza.

Il governo di unità nazionale sarà composto dai leader di tutte le 14 entità palestinesi fino allo svolgimento delle elezioni.

Questo governo sarà da argine agli sforzi di Israele di “creare una struttura contro gli interessi palestinesi”.

Un nuovo Consiglio nazionale palestinese sarà quindi formato attraverso elezioni libere e democratiche.

I gruppi sono impegnati nella creazione di uno stato palestinese sulle terre occupate da Israele nella guerra del Medio Oriente del 1967.