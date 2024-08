M.O., Biden: colloqui costruttivi su Gaza, la strada è aperta

Roma, 16 ago. (askanews) – “Nelle ultime 48 ore a Doha, Stati Uniti, Egitto e Qatar hanno avviato intensi colloqui come mediatori per raggiungere un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio di ostaggi e detenuti. Questi colloqui sono stati seri e costruttivi”. Lo ha scritto su X il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rilanciando l’ottimismo diffuso in queste ore da Washington sui negoziati per Gaza.

“Gli alti funzionari dei nostri governi – ha aggiunto – si riuniranno nuovamente al Cairo entro la fine della prossima settimana con l’obiettivo di concludere l’accordo secondo i termini proposti oggi. La strada è ora aperta verso un risultato che salverà vite umane, porterà sollievo alla popolazione di Gaza e allenterà le tensioni regionali”.