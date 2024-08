M.O., Hamas: Israele sta cercando di ostacolare i negoziati

Roma, 10 ago. (askanews) – Un membro dell’ufficio politico di Hamas, Mousa Abu Marzouk, ha dichiarato al canale televisivo qatariota Al Araby che “Israele sta cercando di ostacolare i negoziati” per un cessate il fuoco e per l’accordo di rilascio degli ostaggi.

Il 15 agosto sono previste delle importanti trattative a Doha, promosse dai principali negoziatori tra Hamas e Israele, Stati uniti, Egitto e Qatar.

“Gli Stati Uniti non possono affermare di impegnarsi per un cessate il fuoco mentre stanno trasferendo spedizioni di armi e munizioni a Israele”, ha aggiunto Marzouk a poche ore dal raid dell’aeronautica militare israeliana su una scuola a Gaza, usata come rifugio per molti sfollati e che secondo Israele ospitava un centro di comando di Hamas: il bilancio dell’attacco parla di decine di morti, per alcune fonti più di 100, per i soccorritori locali 93, anche bambini.