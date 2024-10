M.O., Meloni convoca vertice urgente a P.Chigi con Crosetto e Tajani

Roma, 1 ott. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo l’attacco missilistico lanciato dall’Iran contro Israele, ha convocato una riunione urgente a Palazzo Chigi con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani (in collegamento), il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio come autorità delegata ai Servizi segreti Alfredo Mantovano, i vertici dei Servizi segreti e il consigliere diplomatico Fabrizio Saggio. La riunione prenderà il via a breve.