M.O., Tajani: a Iran non conviene escalation

Parigi, 19 set. (askanews) – “Bisogna che l’Iran comprenda che non è suo interesse innalzare lo scontro e credo sia giusto anche che Israele non innalzi lo scontro. Questo è il nostro messaggio e su questo siamo tutti quanti d’accordo”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della riunione del Quint a Parigi con colleghi di Stati Uniti, Francia, Regno unito e Germania.

“Ho parlato già con il nuovo ministro iraniano, potrei anche incontrarlo a New York per dare un messaggio chiaro, che non conviene neanche all’Iran un’escalation, che l’Iran ha la possibilità di influenzare le scelte dei suoi amici, alleati, Houthi, Hezbollah e quelli presenti in Siria. Quindi credo sia giusto dare loro un messaggio”, ha commentato Tajani.