M.O., Trump: non facciamo terza guerra mondiale, stiamo andando lì!

Roma, 25 ago. (askanews) – “Chi negozia per noi in Medio Oriente? Le bombe cadono ovunque!”: lo ha scritto su X il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Sleepy Joe (Joe il Sonnolento, il soprannome che Trup usa per il presidente Biden, ndr) sta dormendo su una spiaggia in California, brutalmente esiliato dai democratici, e la compagna Kamala sta facendo un tour in autobus per la campagna elettorale con Tampon Tim, il suo pessimo vicepresidente. Scegliere. Non facciamo la terza guerra mondiale, perché è lì che stiamo andando!”, è l’appello finale dell’ex presidente deli Stati Uniti.