Malagò “Resterei altri quattro anni per spirito di servizio”

ROMA (ITALPRESS) – “Perchè dovrei restare altri quattro anni su questa poltrona? Per completare il percorso che ci porterà alle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 e ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Ci ho messo lavoro, impegno e, se posso aggiungere, la faccia. Quindi parlerei di ‘spirito di serviziò. E’ un concetto un pò debole? No, non lo è. E comunque: io non chiedo che qualcuno mi confermi per un ulteriore mandato, sarebbe sbagliato. Io, semplicemente, alla Presidente Giorgia Meloni chiedo di far esprimere il mondo dello sport sulla mia riconferma”. Così, in un’intervista a ‘Il Corriere della Serà, il presidente del Coni Giovanni Malagò. “Non ho nessuna certezza: ma penso che la maggior parte dei ‘grandi elettorì, dai membri del Cio ai presidenti di numerose federazioni, dagli atleti agli allenatori, avrebbero desiderio di vedermi ancora al mio posto”, aggiunge il numero uno dello sport italiano. Ad impedire la riconferma di Malagò esiste però una legge: il Coni è un ente pubblico e ha il limite dei tre mandati. “Infatti io ritengo che il governo possa modificarla, quella legge, equiparando anche il Coni agli altri organismi sportivi: e consentire quindi un mandato supplementare. Ovviamente, con l’obbligo di ottenere la maggioranza qualificata dei due terzi al primo turno elettorale”. “Perchè la premier Meloni dovrebbe prendere in considerazione questa ipotesi? Perchè, per anni, lei per prima ha con forza invocato la necessità di dare voce al consenso della gente, ha chiesto di far votare i cittadini. Ecco: io le chiedo solo di far esprimere i tesserati dello sport. Credo non possa che essere d’accordo”. Rigido sulla normativa sembra invece il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi: “Mi rattrista molto prendere atto di questa sua posizione, dato anche il nostro storico rapporto… Nemmeno il ministro Giancarlo Giorgetti è un mio sponsor? Questo no, non lo penso più. Ho avuto modo di confrontarmi con lui sul tema dei mandati e su altri argomenti di politica sportiva, e penso ci sia una piena condivisione di vedute”, termina Malagò.

