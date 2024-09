Maltempo, Meloni: “polemiche le lascio agli altri, io lavoro”

Ortigia, 21 set. (askanews) -“Le polemiche ci stanno sempre in Italia, io preferisco lavorare se mi consente, le polemiche le lascio agli altri”. Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni durante la visita agli stand dell’expo di Ortigia (Siracusa) parlando del maltempo in Emilia Romagna e nelle Marche. “Abbiamo convocato in tempo reale il Consiglio dei ministri: abbiamo dichiarato lo stato di emergenza e fatto uno stanziamento iniziale per le urgenze di 20 milioni. Siamo rimasti d’accordo con la Regione che poi va valutato quando si ha più chiara l’entità di ciò che è accaduto, nelle prime ore diventa un po’ difficile” ha concluso la premier.