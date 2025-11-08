Manovra, Conte: vera patrimoniale è montagna tasse governo Meloni

Roma, 8 nov. (askanews) – “Quella di Giorgia Meloni è una manovrina che prevede zero crescita e da’ briciole a famiglie e imprese italiane. In realtà questo è il governo delle tasse perché sono 10 anni ormai che qui abbiamo il record della pressione fiscale e soprattutto una montagna di tasse, 25 miliardi, che si è abbattuta sul ceto medio completamente impoverito e Sulle fasce più deboli della popolazione e questa è la vera patrimoniale”. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, a margine dell’evento M5s Unite, in corso a Roma.