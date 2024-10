Manovra, Schlein: dal governo il solito gioco delle tre carte

Roma, 16 ott. (askanews) – Sulla manovra il governo fa “il solito gioco delle tre carte”. Lo afferma la segretaria del pPartito democratico Elly Schlein in un video sui social. Parlando della tassa sui cosiddetti extra-profitti delle banche e delle assicurazioni la leader democratica spiega: “Hanno annunciato di aver chiesto un grande sacrificio a banche e assicurazioni, ma a quanto pare si tratta solo della sospensione di detrazioni”.

Continua Schlein: “Traduco: si tratta di anticipo di tasse che sono già dovuto dalle banche dalle assicurazioni e che saranno loro puntualmente restituite tra il 2027 e 2029”.

“Quindi – aggiunge – siamo al solito gioco delle tre carte come se gli italiani fossero stupidi. Ma non ci faremo prendere in giro”.