Manovra, Schlein: solo 900 mln su sanità, da governo propaganda

Roma, 16 ott. (askanews) – “Anche oggi il governo ci dà una buona dose di propaganda quotidiana: annuncia 3,7 miliardi in più sulla sanità pubblica, ma la verità è che per il 2025 mettono soltanto 900 milioni”. Lo dice la segretaria del Partito democratico Elly Schlein in un video sui social.

Soldi, precisa, “che si aggiungono al miliardo già stanziato. Quindi meno della metà di quello che hanno annunciato. Di certo non i 4 miliardi che noi chiedevamo di mettere per fare nuove assunzioni e abbattere per davvero le liste di attesa”.