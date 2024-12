Marco Masci e il metodo TAX COACH

Roma, 23 dic. – Marco Masci, commercialista dei milionari e creatore del metodo TAX COACH, sta rivoluzionando il modo in cui imprenditori e professionisti approcciano la gestione fiscale. Autore del libro Commercialista di te stesso, Masci è noto per il suo approccio pratico e diretto, che ora culmina nell’atteso videocorso TAX COACH, in uscita il 2 gennaio 2025, dedicato a svelare le strategie finanziarie dei milionari. Secondo Masci, il segreto dei più ricchi è la consapevolezza fiscale: “I milionari diventano commercialisti di sé stessi”. Questo significa dedicarsi a un percorso di apprendimento costante per capire le regole del gioco e prendere decisioni informate. Negli ultimi anni, però, il contesto normativo è cambiato radicalmente. “È come giocare a calcio, ma senza portiere e segnando con le mani: le regole cambiano continuamente, e i tempi di reazione devono essere cento volte più veloci”. Un errore comune, secondo Masci, è delegare tutto al commercialista: “La frase “lo pago, faccia lui” è controproducente. Senza conoscere gli strumenti, rischi di schiantarti”. Oggi è essenziale che imprenditori e professionisti comprendano la differenza tra bilancio fiscale e bilancio finanziario. “Se hai 100 in cassa e spendi 80, ti rimangono 20, ma per il fisco potresti aver guadagnato 50 e dover pagare 40 di tasse. Questo crea problemi di liquidità che molti ignorano”. Masci invita a focalizzarsi sulla prevenzione e sull’ottimizzazione delle risorse. Nel videocorso TAX COACH, suggerisce di partire da una gestione strategica dei costi: “Identifica dieci voci chiave di spesa, come benzina o ristoranti, e lavora con fornitori che ti permettano di detrarre le fatture. Questi accorgimenti, a fine anno, possono significare migliaia di euro risparmiati”. Inoltre, consiglia di creare un bilancio finanziario mensile che monitori entrate, costi fissi e variabili. “Molti pensano solo al fatturato, ma l’atteggiamento giusto è quello che diminuisce le uscite e le tasse”. Il suo metodo si basa sulla semplicità. Masci utilizza strumenti chiari, come tabelle e schemi, per rendere comprensibili anche i concetti più complessi: “Se guadagni 100 e spendi 40, ti rimangono 60. Di questi, 20 vanno al fisco e 20 sono tuoi. Creare obiettivi chiari aiuta tutti a capire dove devono andare”. Per Masci, insegnare agli imprenditori a gestire meglio la fiscalità non è controproducente per il commercialista, ma rafforza il rapporto con i clienti. “Più trasferisco informazioni, più diventano competenti e più stringono legami con me. Insegnare a correre non mi rende meno utile: dimostra che sono un fuoriclasse”. La vera sfida, conclude Masci, è cambiare il mindset degli imprenditori: “Per fare impresa oggi, non basta più affidarsi a un professionista. Bisogna diventare commercialisti di sé stessi”. Con il metodo TAX COACH, questa trasformazione è finalmente alla portata di tutti.