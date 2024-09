Martin vince gara Motogp in Indonesia e allunga su Bagnaia

LOMBOK (INDONESIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin, in sella alla Ducati Prima Pramac, vince la gara del Gran Premio d’Indonesia, riscattando l’errore nella Sprint. Sul circuito di Mandalika, lo spagnolo, partito dalla pole, ha mantenuto la leadership della corsa sin dalle prime curve. Nulla da fare, dunque, per Pedro Acosta (Ktm GasGas), costretto ad accontentarsi della seconda pizza. Il podio di giornata viene completato da Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), in rimonta dopo una prima parte di gara sottotono. Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac) e Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina) sono rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, completano la top ten Vinales, Quartararo, Binder, Zarco, Raul Fernandez. Nella classifica mondiale Martin porta a 21 punti il proprio vantaggio su Bagnaia. Rimangono, invece, cristallizzate la terza e la quarta posizione del campionato. Marc Marquez (Ducati Gresini) è stato costretto al ritiro, in seguito ad un guasto al motore; Enea Bastianini (Ducati Lenovo), invece, è scivolato a sette giri dal termine, nel disperato tentativo di recupero sul duo di testa. In avvio di gara la caduta di Miller ha innescato una carambola collettiva che ha coinvolto anche Espargaro, Alex Marquez e Marini. Out anche Mir e Di Giannantonio.

– Foto: Ipa Ageny –

(ITALPRESS)