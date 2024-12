Mattarella: con Costituzione sviluppato progresso italiano

Roma, 14 dic. (askanews) – “Rendiamo onore a coloro che combatterono perché democrazia e libertà fossero parte di uno stesso progetto, quello che trova nella Costituzione il cardine intorno a cui si è sviluppato il progresso italiano”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato all’ Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Asti – ISRAT – in occasione del convegno per l’ 80° anniversario della Repubblica partigiana dell’Alto Monferrato.

“L’armistizio dell’8 settembre 1943 – ricorda Mattarella – segnò un confine netto nella storia del nostro Paese, ponendo fine all’alleanza con la Germania nazista. Iniziò una fase nuova del conflitto: gli ultimi 19 mesi di guerra – segnati da sanguinose stragi, da bombardamenti e rappresaglie – portarono alla liberazione dalla tirannia. Tra l’estate e l’autunno 1944 – continua – si realizzarono in Italia esperienze precorritrici dei principi e valori della nostra Carta Costituzionale, sotto le specie di zone libere e Repubbliche autonome, promosse dal movimento resistenziale”.

Le valli dell’Alto Monferrato, prosegue Mattarella, “non aspettarono inermi la fine del conflitto ma osarono sfidare il nazifascismo, ponendo le basi per l’esercizio di forme di governo democratico del territorio, dando vita alla Repubblica Partigiana dell’Alto Monferrato. Un’esperienza che registrò l’immediata ostilità delle forze fasciste e naziste, con l’Operazione Koblenz-Süd. Fu il “rastrellamento del 2 dicembre”, andato avanti per molti giorni dopo – sottolinea – a determinare rilevanti perdite tra i partigiani e i civili avviati ai campi di lavoro coatto in Germania, ponendo fine all’autogoverno dell’Alto Monferrato. Alla città di Nizza Monferrato, “centro vitale della Zona dell’Alto Monferrato”, la Repubblica ha attribuito, per le virtù patriottiche espresse da quelle popolazioni, la Medaglia d’Argento al Valor Militare, riconoscendo “l’eroismo dei suoi partigiani e l’indomita fierezza delle sue genti” che furono in grado di autogovernarsi e resistere ai reiterati attacchi delle forze nazifasciste, infliggendo loro gravi perdite”.

“A ottant’anni di distanza da quegli avvenimenti – conclude Mattarella – rendiamo onore a coloro che combatterono perché democrazia e libertà fossero parte di uno stesso progetto, quello che trova nella Costituzione il cardine intorno a cui si è sviluppato il progresso italiano”.