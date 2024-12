Mattarella “Dalle forze armate grande contributo al Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Poche parole per esprimere quanto sia per me importante questo appuntamento annuale, non rituale. Non solo è l’occasione per salutare i nostri militari in missione all’estero, ma è anche l’occasione di esprimere la riconoscenza per quello che fanno le nostre forze armate, per ricordare quanto sia importante per la Repubblica l’opera e il servizio reso alla comunità nazionale e il grande contributo alla nostra sicurezza, al sostegno alla società civile nei momenti di neccessità ed esigenza e per ricordare quanto fatto nel corso del tempo dalle forze armate per il nostro Paese”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della videoconferenza per rivolgere gli auguri ai militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali, presso la sede del Comando Operativo di Vertice Interforze. “E’ anche l’occasione per ricordare con rimpianto e riconoscenza i caduti in servizio che fanno parte del patrimonio della memoria delle forze armate. Ma è anche un momento – ha aggiunto – per ringraziere i miliatri delle missioni, che sono tutte ugualmente importanti, tutte di grande rilievo, anche se naturalmente di diverso calibro per quanto riguarda l’impegno partecipativo, per quanto riguarda le tensioni e le difficoltà che di volta in volta si registrano. Ma ovunque è una dimostrazione di alta professionalità e di senso del dovere che caratterizza le nostre forza armate e del contributo costante che viene dato al nostro Paese”, ha concluso il capo dello Stato.

