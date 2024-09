Mattarella: Ue deve contrapporsi ad autocrazie illiberali

Berlino, 27 set. (askanews) – “I nuovi vertici comunitari, insieme a tutti gli Stati membri, sono chiamati ad agire, con rapidità e responsabilità, per dotare l’Unione di tutti gli strumenti necessari affinché possa rafforzare la sua influenza nel contesto internazionale e contrapporsi con efficacia ai danni e alle distorsioni provocate dalle autocrazie illiberali e dalle antistoriche politiche di aggressione contro altri Stati.

È un obbligo dal quale non possiamo distrarci”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del brindisi alla cena di Stato offerta dal presidente tedesco in occasione della visita di Stato in Germania.