Medio Oriente, Crosetto “Giornata storica, l’Italia sostiene la pace”

| 9 Ottobre 2025 15:03 | 0 commenti

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata storica. La notizia dell’accordo raggiunto in Egitto, tra tutte le parti in causa, segna il decollo, che tutti dobbiamo sperare sia definitivo, del piano di pace del presidente Trump. E’ una notizia di portata eccezionale che, non a caso, sta provocando reazioni positive ovunque nel Mondo. Le famiglie degli ostaggi israeliani, che da due anni attendono il ritorno dei loro cari, la popolazione civile di Gaza, martoriata, ferita, affamata, e l’intera comunità internazionale che, giustamente, può ora tirare un sospiro di sollievo”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.
“Ora servono i due passi fondamentali perchè tutto prenda forma: la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas e il ritiro dell’esercito israeliano da Gaza. Superati questi scogli – ostacoli che, fino a ieri, apparivano insormontabili – spero, ma soprattutto credo, che il processo di pace andrà avanti”, aggiunge Crosetto. “Il merito, di portata storica, di questo accordo è del presidente Usa Donald Trump e dei suoi abili e seri negoziatori, ma è anche frutto della mediazione di paesi arabi fondamentali e nevralgici come l’Egitto, il Qatar, la Turchia e molti altri che hanno profuso sforzi e interlocuzioni cruciali e positive, compreso il nostro presidente del Consiglio e il nostro ministro degli Esteri. Per quanto riguarda il futuro, e cioè la concreta realizzazione del piano di pace Usa per Gaza, ovviamente l’Italia e, in particolare, le forze armate sono e saranno pronte a fare la loro parte, come hanno sempre fatto e come hanno dimostrato, in tutte le missioni internazionali cui partecipano, di saper fare. L’Italia – conclude Crosetto – c’è e ci sarà sempre, quando si tratta di aiutare e sostenere i processi di pace”.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

468

