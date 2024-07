Meloni a Tripoli:immigrazione illegale è nemica di quella legale

Roma, 17 lug. (askanews) – “L’immigrazione illegale è nemica di quella legale. Guardate cosa è accaduto in Italia nell’ultimo anno: noi non abbiamo potuto permettere a molte persone di entrare legalmente perché noi abbiamo troppi migranti irregolari”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloninel suo intervento alla sessione presidenziale del Forum Trans-Mediterraneo sulle migrazioni a Tripoli.

“Le organizzazioni criminali – ha aggiunto – vogliono decidere loro chi ha diritto di entrare nel nostro Paese e chi no. Il mio governo ha varato decreti flussi per tre anni, ampliando le quote, anche e soprattutto per le nazioni che ci aiutano a combattere contro i trafficanti di esseri umani