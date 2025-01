Meloni in Arabia “chiude” con il fascismo: complice abominio Shoah

Al-Ula, 27 gen. (askanews) – “L’abominio” della Shoah fu “una

tragedia che non ha paragoni nella storia”, un piano condotto dal

regime hitleriano “che in Italia trovò anche la complicità di

quello fascista, attraverso l’infamia delle leggi razziali e il

coinvolgimento nei rastrellamenti e nelle deportazioni”. Giorgia

Meloni è appena ripartita da Al-Ula, in Arabia Saudita, diretta

in Bahrein quando Palazzo Chigi invia la nota in cui la premier

commemora la Shoah, poi rilanciata sui social. E le parole della

premier nella condanna del fascismo, “complice” di quella

tragedia, sembrano particolarmente nette, anche rispetto al

recente passato.

“L’antisemitismo – sottolinea – non è stato sconfitto con

l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz” e combatterlo “in tutte

le forme in cui si manifesta, antiche e moderne, è una priorità

di questo governo”, anche attraverso l’elaborazione della nuova

Strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo che fissa,

assicura, “obiettivi e azioni concrete per contrastare un

fenomeno abietto che non ha diritto di cittadinanza nelle nostre

società”.

Questa mattina, prima di ripartire da Al-Ula, Meloni aveva

incontrato i giornalisti nel resort in cui alloggiava nel cuore

di un’area desertica. La premier rispondendo ai cronisti ha

respinto le accuse delle opposizioni, che l’hanno definita

“incoerente” perché in passato aveva duramente attaccato per le

violazioni dei diritti il regime saudita, compreso il principe

bin Salman, che ieri ha incontrato in una giornata che ha portato

a siglare accordi per dieci miliardi di dollari. “L’opposizione –

replica – mi rinfaccia a qualsiasi cosa, ma non c’è

contraddizione tra quello che io dicevo ieri e quello che faccio

oggi. Italia e Arabia Saudita sono due nazioni che hanno

interesse a stringere accordi strategici” mentre “completamente

altro tema, che io ho posto in passato, è la questione di chi

dovesse favorire attività di proselitismo in Europa. Su questo io

non ho cambiato idea, ma non mi pare che ci sia nulla di tutto

questo nel lavoro che abbiamo fatto in questi giorni”.

Per Meloni l’Arabia Saudita è “un attore di primo piano” nel

Golfo, che ha una “centralità strategica” nell’ottica del

Mediterraneo allargato. Dunque la visita a Gedda e Al-Ula, è

stata “molto importante” per portare “risultati concreti per

l’Italia”. In quest’ottica è stato deciso di innalzare i rapporti

a partnership strategica, con una cooperazione rafforzata “in

materia energetica, in materia di difesa, sull’impulso agli

investimenti reciproci fino ai temi legati all’archeologia”.

Possibile anche l’ingresso dell’Arabia nel programma GCAP in cui

Italia, Regno Unito e Giappone collaborano per la realizzazione

di un caccia di ultima generazione. “Noi – ha spiegato Meloni –

siamo favorevoli all’ingresso dei sauditi, chiaramente è un

lavoro diciamo abbastanza non immediato”. Nell’ottica della

stessa strategia rientra la visita ‘lampo’ di oggi in Bahrein,

presidente di turno della Lega Araba, “un paese molto impegnato

particolarmente sulla materia del dialogo interreligioso”.

L’Arabia saudita, per la premier, è un “attore chiave” non solo

per la collaborazione economica, ma anche per la stabilizzazione

di tutta l’ara del Medio Oriente. Per il consolidamento della

tregua su Gaza e la ripresa del processo verso i ‘due popoli e i

due Stati’, ha sottolineato “il tema di una normalizzazione dei

rapporti tra Arabia Saudita e Israele sia la questione chiave”;

in Libano Riyad “ha avuto un ruolo chiave nel lavoro che si sta

facendo per rafforzare le istituzioni libanesi, particolarmente

con l’elezione del nuovo presidente Aoun” e anche in Siria “è un

paese impegnato alla stabilizzazione”.

A proposito di Medio Oriente, i giornalisti hanno chiesto a

Meloni un commento sull’idea di Donald Trump di trasferire i

palestinesi di Gaza in Giordania ed Egitto, per favorire la

ricostruzione. Sul tema, che ha creato accese polemiche, la

premier svicola, limitandosi a rilevare che il presidente Usa

“dice una cosa molto giusta quando dice che la ricostruzione di

Gaza è una delle sfide principali che abbiamo di fronte e che per

riuscire serve un grande coinvolgimento della comunità

internazionale”. Poi c’è un problema di profughi, in particolare

in Giordania e Libano: “Sono materie molto complesse ma il fatto

che se ne discuta seppure a livello interlocutorio con gli attori

della regione secondo me vuol dire che si vuole lavorare

seriamente al tema della ricostruzione”.

Parlando di Trump, Meloni si è soffermata anche sulla questione

dei dazi che il tycoon ha minacciato nei confronti dell’Europa.

Meloni dice di “comprendere” il punto di vista Usa che pongono

“la stessa questione che ad esempio noi poniamo nei confronti

della Cina”. Del resto “la questione del surplus commerciale non

nasce con la presidenza Trump, è una questione che le

amministrazioni americane hanno posto spesso. Nel 2023 tra Europa

e Stati Uniti nel commercio di beni c’era un surplus a favore

dell’Europa di oltre 150 miliardi. È un dato importante,

dopodiché se si andasse a guardare al dato più complessivo e si

coinvolgesse ad esempio il tema del commercio dei servizi allora

lì ci sarebbe un surplus commerciale a favore degli Stati Uniti

di circa 100 miliardi”. Quel che è certo, per lei, è che “uno

scontro non conviene a nessuno: il dialogo e una soluzione

equilibrata e bilanciata sono il modo per affrontare” il tema.

Afe