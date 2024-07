Meloni incontra primo ministro Li Qiang

Pechino, 28 lug. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è alla Grande Sala del Popolo a Pechino, dove sta incontrando il primo ministro Li Qiang.

Dopo l’accoglienza e gli inni nazionali è in corso il colloquio bilaterale tra le due delegazioni. Al centro dell’incontro i rapporti tra i due Paesi, dopo l’uscita dell’Italia dal Memorandum sulla Via della Seta, ma anche i temi internazionali, a partire dal conflitto in Ucraina.

Successivamente Meloni e Li Qiang parteciperanno al business forum Italia-Cina.