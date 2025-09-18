Meloni “Prosegue la bonifica nella Terra dei Fuochi, al lavoro per un’Italia più sicura”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono fiduciosa e orgogliosa a seguito dei positivi riscontri emersi dal tavolo tenutosi ieri in Prefettura a Caserta – dopo le riunioni a Palazzo Chigi e gli incontri tecnici con i Commissari di Governo – in merito ai primi risultati del decreto legge ‘Terra dei Fuochi’, approvato dal Governo nello scorso luglio. Un cambio di passo radicale per bonificare e risanare l’area, rafforzando anche l’assistenza alla popolazione, contro abbandono e illegalità”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X. “In poco più di un mese, le forze dell’ordine hanno elevato sanzioni per oltre 1 milione e 780mila euro, controllato più di 6.000 veicoli, effettuato 155 sequestri, denunciato 148 persone ed eseguito 9 arresti. Numeri che parlano chiaro: stiamo combattendo senza sconti lo smaltimento illecito di rifiuti”, spiega.

“Sul fronte delle bonifiche, con 60 milioni di euro stanziati, sono partiti interventi in zone fortemente contaminate da discariche abusive e attività non controllate. Abbiamo selezionato i siti più critici per una messa in sicurezza e una bonifica integrale. Inoltre, sono stati stanziati 10 milioni per recuperare e riqualificare le aree degradate, ed è stato avviato un progetto di videosorveglianza avanzata con droni dotati di intelligenza artificiale per prevenire gli sversamenti abusivi”, prosegue Meloni. “Grazie al lavoro di squadra con i Ministri, i Commissari, i Prefetti, le Procure e le forze dell’ordine, stiamo restituendo dignità e salute a questa terra. Lavoriamo per un’Italia più sicura e pulita”, conclude.

