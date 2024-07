Migranti,Meloni:è una sfida che non può essere affrontata da soli

Roma, 17 lug. (askanews) – “Per questo governo il Mediterraneo è una priorità e non può esserci Mediterraneo senza Italia e Libia. Per questo in questi due anni abbiamo collaborato in molti campi. Ci sono alcune sfide che non possono essere affronatate da soli, l’immigrazione è una di quelle sfide. Per affrontare questo tema noi abbiamo bisogno di un approccio a 360 gradi e l’Italia sta lavorando molto su questo, a livello multilaterale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloninel suo intervento alla sessione presidenziale del Forum Trans-Mediterraneo sulle migrazioni a Tripoli.