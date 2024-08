Milan chiude con una vittoria tournèe Usa, Barça ko ai rigori

BALTIMORA (USA) (ITALPRESS) – Tre vittorie in tre partite. Non

poteva chiedere di meglio mister Fonseca al suo Milan che,

nell’ultima partita della tournèe statunitense, ha battuto il

Barcellona ai rigori. Grande spettacolo per i 51mila spettatori

del M&T Bank Stadium di Baltimora fin dai primi minuti. Dopo 15′,

infatti, rossoneri già avanti per 2-0 grazie a Jovic e Pulisic,

poi il rientro blaugrana firmato dalla doppietta dell’eterno

Lewandowski, che chiude la rimonta prima dell’ora di gioco. Nel

primo tempo diverse occasioni da entrambe le parti, nella ripresa

ritmi più bassi e qualche errore in più. Buone indicazioni per

Fonseca, a partire dai primi minuti stagionali di Leao e Okafor,

dall’ottima prestazione di Pulisic (assist e gol) e soprattutto

dalle parate di Torriani. L’estremo difensore classe 2005,

infatti, dopo gli interventi decisivi su Raphinha (due volte) e

Lewa, si conferma anche ai rigori parando i tentativi di Junyent e Faye. Vittoria rossonera dagli 11 metri, dunque, al termine di una prestazione convincente a tratti. La fase offensiva nei primi 45′ ha offerto lampi di qualità e combinazioni non indifferenti,

qualcosa resta inevitabilmente da registrare in retroguardia.

Dopo aver affrontato Manchester City, Real Madrid e Barcellona, la squadra rossonera rientra in Italia dagli Stati Uniti. Due giorni di riposo, poi la ripresa in campo in vista del Trofeo Berlusconi in programma il 13 agosto e l’esordio in Serie A contro il Torino del 17 agosto.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).