Milano, Premier Padel P1: Dominguez regala primo sorriso azzurro

Roma, 2 dic. (askanews) – Il primo sorriso azzurro al Milano Premier Padel P1 – uno dei tornei di padel più importanti al mondo, in corso all’Allianz Cloud – è quello di Facundo Dominguez, protagonista un mese fa ai Mondiali di Doha dove l’Italia maschile ha conquistato uno storico quarto posto. In coppia con l’argentino Nacho Piotto, si legge in una nota, Dominguez ha battuto 7-5 6-4 Alvaro Melendez e Cristian Gutierrez e, al secondo turno, affronterà Pablo Cardona e Paquito Navarro, teste di serie numero 5 del tabellone.

Nulla da fare, invece, per gli altri italiani impegnati nella prima giornata all’Allianz Cloud: Aris Patiniotis, che come Dominguez ha fatto parte della spedizione azzurra ai FIP World Padel Championships, in coppia con lo spagnolo Jesus Moya è stato battuto 6-3 6-4 da Luis Hernandez e Javi Rico. Fuori anche Simone Cremona, che con lo spagnolo Jaime Fermosell ha ceduto 7-5 6-1 allo spagnolo Emilio Sanchez Chamero e al cileno Javi Valdes, e Denis Perino, che aveva superato le qualificazioni ma con lo spagnolo Jorge Ruiz è stato sconfitto in due set (6-3 7-6) da Alvaro Cepero e Miguel Benitez.

Tra le donne, invece, Caterina Baldi e Giulia Dal Pozzo compiono l’impresa. Dopo aver battuto nel primo turno di qualificazione la leggenda Carolina Navarro (ex numero 1 del mondo) e Jana Montes, le italiane si sono ripetute nel turno decisivo: con il 6-4 6-4 alle spagnole Marta Arellano e Laura Lujan, Baldi e Dal Pozzo hanno staccato il biglietto per il tabellone principale confermandosi in un momento di forma straordinario che le aveva portate una settimana fa a vincere anche il FIP Rise di Napoli.