Mini presenta due modelli John Cooper Works al FoS di Goodwood

GOODWOOD (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Mini si appresta a fare un’entusiasmante apparizione al Goodwood Festival of Speed di quest’anno, presentando due modelli John Cooper Works che entusiasmeranno gli appassionati. Il debutto è avvenuto con la nuovissima e inedita Mini John Cooper Works E PROtotype, il primo modello elettrico John Cooper Works. Questo innovativo veicolo elettrico sarà guidato nientemeno che da Charlie Cooper, aggiungendo l’emozione della leggendaria Hillclimb. Inoltre, Mini presenterà la Mini John Cooper Works PROtotype #317 a benzina di nuova generazione, la vettura che ha trionfato nella sua categoria alla 24 Ore del Nùrburgring di quest’anno e che è stata preparata dal Bulldog Racing di Norimberga. Per celebrare la storica vittoria della Mini Cooper S al Rallye Monte Carlo del 1964, 60 anni fa, entrambe le auto da corsa sfoggiano un camouflage unico progettato dal Mini Design Team, con l’iconico logo “37”. Questo emblema onora il ricco patrimonio motoristico di Mini e commemora questa importante pietra miliare. Entrambi i modelli saranno presentati in anteprima ufficiale il prossimo autunno, offrendo uno sguardo al futuro delle prestazioni dell’iconico marchio.

