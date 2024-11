Monza e la Formula1 contratto prolungato fino al 2031

Roma, 27 nov. (askanews) – Monza e la Formula 1 ancora per tanti anni assieme. E’ stato infatti annunciato il prolungamento del contratto tra l’Autodromo di Monza e la Formula 1 fino al Mondiale 2031. l’ufficialità attraverso un comunicato diramanto nella penultima settimana della stagione 2024: “La Formula 1 annuncia che il Gran Premio d’Italia rimarrà in calendario fino al 2031 compreso nell’ambito di una nuova proroga di sei anni dell’accordo esistente, che invece durerà fino al 2025. Il nuovo accordo segue significativi aggiornamenti all’Autodromo Nazionale Monza in vista del Gran Premio del 2024, dove 335.000 fan hanno partecipato durante tutto il fine settimana per assistera alla vittoria di Charles Leclerc della Ferrari”.

“Sono felice che il Gran Premio d’Italia rimanga in calendario fino al 2031. Monza è il cuore pulsante della storia della Formula 1 e l’atmosfera ogni anno è unica poiché i Tifosi si riuniscono in gran numero per tifare sulla Ferrari e sui piloti. I recenti aggiornamenti alle infrastrutture del circuito e gli investimenti previsti dimostrano un forte impegno per il futuro a lungo termine della Formula 1 in Italia e voglio ringraziare il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, del Governo Italiano e della Regione Lombardia per la loro continua passione e impegno per il nostro sport. Voglio anche rendere omaggio ai nostri incredibili fan in tutto il paese che sostengono La Formula 1 con tanta passione”.