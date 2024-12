Roma, 23 dic. (askanews) – Dopo la sconfitta in casa contro la Juventus, Alessandro Nesta va verso l’esonero e, secondo Sky Sport, ha già salutato la squadra. La dirigenza sta valutando il nome del possibile sostituto: Salvatore Bocchetti è il favorito, le parti sono molto vicine. Il Monza è ultimo in classifica con 10 punti in 17 giornate: ha 11 punti in meno rispetto a un anno fa.