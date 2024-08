MotoGp, Bagnaia fa il vuoto e vince la Sprint in Austria

Roma, 17 ago. (askanews) – Un super Pecco Bagnaia fa il vuoto e vince la Sprint Race in Austria Il pilota Ducati ha preceduto Martin (ora agganciato in testa alla classifica piloti) e Aleix Espargaro. Quarto Bastianini, poi Miller e Morbidelli. Scivolata e ritiro per Marc Marquez mentre era in seconda posizione, out anche Augusto Fernandez, Rins e Bradl. Assente Di Giannantonio, unfit dopo la lussazione della spalla. Domenica alle 14 la gara lunga. (Foto di repertorio).