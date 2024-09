MotoGP, Bagnaia: “La dinamica è chiara, mi è venuto addosso”

Roma, 1 set. (askanews) – Pecco Bagnaia, visibilmente amareggiato e dolorante, ha parlato a Sky un paio d’ore dopo l’incidente che ha compromesso la sua gara. “In questo momento non sto troppo bene, ho male alla spalla sinistra, vedremo in questi giorni. Facciamo un bel lavoro a casa per arrivare a Misano in forma” Alex Marquez e Bagnaia si sono ritrovati fuori dalla Direzione gara, dove sono stati convocati per chiarire le responsabilità dell’incidente: “Non ci siamo parlati, Alex non mi ha neppure guardato in faccia, sono situazioni spiacevoli perché alla fine vai lungo, vedi che il pilota dietro ti sta passando – perché lo vedi, non è vero che non mi ha visto – , dai un colpo di gas perché l’ho sentito e si è visto in telemetria, mi vieni addosso pieno, non è il massimo” Ancora…

“Ho approfittato di un suo errore, ho sbagliato a non considerare chi fosse, perché ne ha già fatte diverse. Peccato, già è stato un weekend difficile, poi la partenza da una piazzola sporca, stavo recuperando, andavo forte. Quando uno ti prende pieno in questo modo ti chiede scusa, lui mi ha mandato anche a quel paese, abbiamo una visione diversa delle cose, ma la dinamica è chiara. Quando gli ero davanti eravamo ancora dritti, la curva non era ancora iniziata, ho fatto una traiettoria anche abbastanza larga, una volta che siamo entrati ho sentito che ha dato un colpo di gas, ho voluto vedere la telemetria: non ha chiuso il gas finché non era per terra. Mi dispiace, proveremo a recuperare”