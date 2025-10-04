MotoGP, Bezzecchi show in Indonesia: si prende la pole position e vince la sprint

ROMA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) vince la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota riminese, dopo una partenza difficoltosa, risale il gruppo e supera all’ultimo giro Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), centrando un successo di grande carattere. In terza piazza c’è Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse).

Marc Marquez (Ducati) è settimo, dopo un long lap penalty scontato per un contatto con Rins. Francesco Bagnaia, (Ducati) mai in lotta per le posizioni importanti, chiude in 14esima piazza, ultimo dei piloti al traguardo.

LE DICHIARAZIONI

Marco Bezzecchi: “In partenza ho perso un sacco di tempo e non ero sicuro di riuscire a riprendere Aldeguer. Nell’ultimo giro ce l’ho messa tutta, volevo tantissimo questa vittoria. Ringrazio Aprilia e tutti i ragazzi, adesso pensiamo a domani”.

Fermin Aldeguer: “Sicuramente dobbiamo essere contenti del risultato e di aver messo nuovamente piede sul podio. Avevo un passo molto buono ma è stato un peccato perdere la vittoria all’ultimo giro. Domani avremo un’altra chance”.

Raul Fernandez: “Sono felicissimo. Non ho parole per descrivere questa giornata. Sono da tre anni in MotoGP e devo tutto al mio team per aver sempre creduto in me”.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SPRINT

Marco Bezzecchi Fermin Aldeguer Raul Fernandez Alex Marquez Joan Mir Luca Marini Marc Marquez Franco Morbidelli Fabio Di Giannantonio Miguel Oliveira Brad Binder Jack Miller

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’28″832 alla velocità media di 174,3 km/h

2. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’29″230

3. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’29″284

2^ fila

4. Alex Rins (Esp) Yamaha in 1’29″336

5. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’29″343

6. Luca Marini (Ita) Honda in 1’29″513

3^ fila

7. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’29″741

8. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’29″771

9. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’29″773

4^ fila

10. Miguel Oliveira (Por) Yamaha in 1’29″851

11. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’29″884

12. Joan Mir (Esp) Honda in 1’29″959

