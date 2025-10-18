MotoGp, Bezzecchi, voglia di “miracolo” per domani

Roma, 18 ott. (askanews) – Marco Bezzecchi non delude. Dopo la seconda posizione conquistata in qualifica alle spalle di Fabio Quartararo, il pilota riminese ha centrato la vittoria nella Sprint di Phillip Island, firmando una prova di forza e lucidità. Dietro di lui, a oltre tre secondi, l’altra Aprilia di Raul Fernandez.

Bezzecchi ha inseguito lo spagnolo sin dalle prime curve, studiandolo con pazienza fino al decimo giro dei tredici previsti, quando ha piazzato il sorpasso decisivo e ha poi allungato in solitaria verso il traguardo. Un successo che dà fiducia in vista della gara di domani  riprogrammata alle 6.00 ora italiana  dove però dovrà scontare due Long Lap Penalty per l’incidente con Marc Marquez in Indonesia.

La giornata del “Bez” è iniziata con un episodio curioso: durante il giro di ricognizione ha centrato un paio di gabbiani, uno dei quali è rimasto incastrato nel telaio della sua Aprilia. “Poverino, mi dispiace un sacco. Cavolo, ne ho preso più di uno: in faccia, addosso, un macello. Mi dispiace molto ma è andata così”, ha raccontato con ironia a DAZN Spagna.

Ai microfoni di Sky, il romagnolo ha mostrato tutta la soddisfazione per il suo sabato perfetto:

“Sono contento, è stata una bellissima gara con una bella partenza. All’inizio sono riuscito a difendermi un po’ e poi siamo scappati via io e Raul. Lui andava super veloce ed io non volevo stressare troppo le gomme sin da subito, perché sapevo che gli ultimi quattro o cinque giri con la Soft sarebbero stati difficili”.

Nel racconto di Bezzecchi c’è anche un pizzico di rischio e di adrenalina: “Quando ho fatto l’errore mi sono detto: ‘Dio santo, adesso faccio un’altra volta un danno, sta a vedere’. Ho preso una gran sbacchettata e fortunatamente sono riuscito a rallentarla senza andare troppo fuori e sono riuscito a riprenderlo”.