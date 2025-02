MotoGp, Jorge Martin salterà i test in Thailandia

Roma, 8 feb. (askanews) – Niente Thailandia per Jorge Martin, che non sarà in pista il 12-13 febbraio per le ultime due sessioni di prove a disposizione dei piloti in vista della stagione 2025. Il campione del mondo in carica, operato venerdì 7 febbraio alla mano destra infortunata a Sepang, è stato dimesso dalla clinica Dexeus di Barcellona e tornerà a casa in Andorra, dove vive, per prepararsi al meglio in vista del primo weekend della stagione, sempre in Thailandia, dal 28 febbraio al 2 marzo. Lo spagnolo di Aprilia, dunque, ha tutta l’intenzione di esserci per la gara d’esordio, nonostante le varie fratture composte rimediate nel day-1 di test in Malesia (al 5° metacarpo della mano destra, poi operata, e poi al 3°, 4° e 5° metatarso del piede sinistro, che invece non ha richiesto un intervento chirurgico).