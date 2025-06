Motogp, Marc Marquez domina il Gp di Aragon

Roma, 8 giu. (askanews) – Marc Marquez domina il GP di Aragon di MotoGP e chiude il weekend perfetto, nel quale è stato primo in tutte le sessioni (proprio lo spagnolo era stato l’ultimo a riuscirci nel 2015 al Sachsenring). Completano il podio suo fratello Alex e Pecco Bagnaia. 4° Acosta, 5° Morbidelli. Out Zarco, Binder e Quartararo. Marc resta saldamente in vetta al Mondiale: ha 32 punti su Alex Marquez e 93 su Bagnaia