MotoGp, Marc Marquez in pole al Mugello: è la 100esima

Roma, 21 giu. (askanews) – E con questa fanno 100. Marc Marquez firma la sua centesima pole position, in tutte le classi. “Non me l’aspettavo – ha detto lo spagnolo -, qui Alex e Pecco vanno fortissimo mentre io ho sempre faticato un pelo più che da altri parti”. La Ducati mette la firma sulla prima fila della MotoGP: i due fratelli, primo e terzo, ma Bagnaia è lì in mezzo. Pecco ha mancato il colpo per 59 millesimi; nonostante un feeling precario con l’anteriore ha dato l’anima. Questa è la sua pista, difficile che non provi l’impossibile. “Volevo la pole, ma abbiamo trovato tardi l’assetto giusto. Ad ogni modo sarebbe stato difficile battere Marc, in forma spettacolare”.

L’effetto Mugello gli ha dato la spinta, insieme alla gomma morbida posteriore che spinge bene sul davanti ridandogli quella confidenza che a lui serve. Non ha ancora risolto tutti i suoi problemi, ma le premesse sono migliorate. “Contento così, l’importante è scattare dalla prima fila”, ha aggiunto. In gara si vedrà, Marc ha un buon passo, Alex forse più margine di quanto sembra, Pecco ha classe, talento e motivazione.

La seconda fila è però minacciosa: davanti a un bravo Morbidelli (sesto) ci sono la Ktm di Vinales, sempre veloce sulla pista toscana, e Quartararo, che ha portato la sua Yamaha in quarta posizione, a dispetto della spalla sinistra sub-lussata il giorno prima. L’Aprilia sperava in un passo avanti in qualifica, Marco Bezzecchi che sta lavorando per migliorare questo aspetto, scatterà ad ogni modo dalla quarta fila con il decimo tempo, davanti al compagno di marca Raul Fernandez.