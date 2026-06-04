MotoGP, Marquez omaggia Bezzecchi: “E’ l’uomo da battere”

Roma, 4 giu. (askanews) – La conferenza piloti del giovedì al Balaton Park, in vista del Gran Premio d’Ungheria di MotoGP, è stata caratterizzata dalle dichiarazioni di Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Ai Ogura, tra analisi tecniche, condizioni fisiche e aspettative per il weekend.

Marquez ha indicato in Bezzecchi e in Aprilia i principali punti di riferimento della stagione. “Aprilia e soprattutto Bezzecchi fin dall’estate dell’anno scorso sono stati il mio primo rivale. Già da Misano era l’uomo da battere e noi siamo riusciti a battagliare con lui. La nostra moto sta funzionando bene ma non sto traendone il massimo per come sto ora. Prima devo raggiungere il mio massimo”, ha dichiarato il pilota Ducati, sottolineando anche la propria condizione fisica ancora non ottimale.

Lo spagnolo ha poi ridimensionato le aspettative sul weekend: “Vittoria o podio? Non è realistica come ipotesi. Per battagliare per quelle posizioni vuol dire che gli altri sbagliano. Bezzecchi, Martin e tanti altri sono più avanti di me al momento”, ha aggiunto, evidenziando un approccio prudente in vista della gara.

Ampio spazio anche alle parole di Bezzecchi, che ha analizzato il tracciato ungherese e il cambio di approccio richiesto rispetto al Mugello. “Sono piste diverse il Mugello e il Balaton, dobbiamo cambiare approccio alle curve e adattare il nostro stile. È una pista bella, stop and go e molto stretta. L’anno scorso mi è piaciuta, ho battagliato con Marquez e Acosta. Speriamo di fare un bel weekend anche qui”, ha spiegato il pilota Aprilia.

Bezzecchi ha poi insistito sull’importanza della preparazione del venerdì: “L’importante domani è partire bene con le prove e andare forte ogni giorno”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di costruire il weekend passo dopo passo.