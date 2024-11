Musica, “Ciao tristezza” è il nuovo singolo di Angelica

Roma, 26 nov. (askanews) – “Ciao tristezza” è il nuovo singolo di Angelica, in uscita da venerdì 29 novembre per Factory Flaws. La cantautrice collabora per l’occasione con la collega e amica Lucia Manca, che insieme ad Angelica ha scritto il brano, prodotto da Golden Years.

“Sarà scontato – racconta Angelica – ma ‘Ciao tristezza’ è nata in un momento in cui mi sentivo profondamente triste e non vedevo una luce da nessuna parte ma avevo bisogno di trovarla. Un pomeriggio del 2022 ho chiamato Lucia per raccontarci e sfogarci un po’ tra amiche e la chiamata è terminata dicendole che le avrei mandato delle idee che avevo composto in quei giorni (la tristezza è a volte una condizione creativamente prolifica, per fortuna) perché sarebbe stato bello fare un pezzo assieme. Ho sempre apprezzato molto la voce e i lavori di Lucia e la stima è reciproca. Tra tutti i pezzi che le ho mandato lei ha scelto questo al quale mancava il ritornello che abbiamo scritto insieme, sempre al telefono. La mia tristezza non se n’è andata via quel giorno ma questa canzone è uno dei tanti mattoni che costruiscono la mia ricerca della serenità”.

“Ciao tristezza” arriva dopo la pubblicazione dell’ultimo album in studio di Angelica, “Sconosciuti Superstar” e del singolo “Occhi Blu” e dopo un’estate in cui la cantautrice ha calcato con il suo live i palchi dei principali festival italiani.

Torna questo autunno con un brano pop dalle venature retrò, in cui la sua voce si unisce a quella di Lucia Manca in un tutt’uno capace di evocare atmosfere cinematografiche e immagini dirette che si attaccano all’orecchio con semplicità e leggerezza.

Angelica, al secolo Angelica Schiatti, è una cantautrice originaria di Monza. Nel 2018 inaugura la sua avventura solista con una serie di singoli che anticipano l’album “Quando finisce la festa” (2019, Carosello Records), che riscuote ottimi feedback e la porta a esibirsi sui principali palchi italiani tra cui MI AMI 2019, Home Festival e Zoo Music Fest. Nello stesso anno, Angelica viene scelta per aprire il tour italiano di Miles Kane e collabora con l’attore Giacomo Ferrara (lo “Spadino” dell’acclamata serie Netflix Suburra) per il singolo “Vecchia novità”.

Nel 2020 pubblica i singoli “C’est Fantastique”, “Il momento giusto” e “L’ultimo bicchiere”, trittico di brani che anticipa la pubblicazione, a febbraio 2021, di “Storie di un appuntamento” (Carosello Records), album intimo, potente e allo stesso tempo leggero. I brani estratti “De Niro” e “Karma” vengono inseriti nella serie “Guida Astrologica per cuori infranti” (Netflix) e nel film “Ancora più Bello”.

Nel 2024 Angelica pubblica il terzo album “Sconosciuti Superstar” (Factory Flaws), che viene anticipato dai singoli “Milano Mediterranee”, “SOS”, “Bye Bye” e “La mia metà” e seguito dalla pubblicazione del brano “Occhi Blu”. Il nuovo disco è un mix di melodie appiccicose sopra un sound variegato ma omogeneo allo stesso tempo, un processo emotivamente impegnativo e liberatorio che permetterà ad Angelica di proseguire il suo viaggio in maniera ancora più leggera. Il disco riscuote ottimi feedback e la porta a suonare in tutta Italia, replicando il MI AMI Festival, aprendo artisti di fama internazionale quali Paolo Nutini, Wilco, Franz Ferdinand e a calcare i palchi dei migliori festival lungo tutto lo Stivale.