Musica, è tutto sold out il tour italiano di Angelina Mango

Roma, 2 ago. (askanews) – È tutto sold out il tour “Angelina Mango nei club 2024” – prodotto e organizzato da Live Nation – che porterà Angelina Mango ad esibirsi nei club delle principali città d’Italia in autunno.

Il tour partirà l’11 ottobre a Roma all’Atlantico Live dove la cantautrice si esibirà anche il 12 ottobre per la seconda data, per poi proseguire a Napoli con due appuntamenti live presso la Casa della musica (14 e 15 ottobre), a Molfetta all’Eremo Club (Ba, 16 ottobre), a Nonantola al Vox Club (Mo, 19 ottobre), a Firenze al Tuscany Hall (21 ottobre), a Padova al Gran Teatro Geox (22 ottobre), a Venaria Reale al Teatro Concordia (To, 24 ottobre) e infine a Milano per chiudere con i due concerti al Fabrique (26 e 27 ottobre). Angelina porterà sul palco un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica.

Dopo il tour nei club italiani, in autunno sarà in tour in Europa per la prima volta nei club con il suo “European club tour”, prodotto e organizzato da Live Nation. Al tutto esaurito registrato della prima data annunciata di Parigi (Les Etoiles – 9 novembre) che ha raddoppiato, si aggiungono i sold out dei live nelle città di Monaco di Baviera (Hansa 39 – 30 ottobre), Colonia (Essigfabrik – 1 novembre) e Londra (02 Academy Islington – 3 novembre). Il tour si arricchisce di un nuovo live a Francoforte (6 novembre – Zoom). I biglietti per la nuova data saranno disponibili a partire da mercoledì 7 agosto alle ore 12:00.

In occasione di questo suo primo tour in Europa, la cantautrice si esibirà anche nelle città di Bruxelles (La Madeleine – 4 novembre), Parigi a Les Etoiles (8 novembre), Barcellona al Razzmatazz (11 novembre) e infine a Madrid presso la Sala Chango (13 novembre).

La cantautrice continua a conquistare traguardi con la noia – già triplo disco di platino con oltre 207 milioni di stream audio e video – brano con cui ha trionfato al Festival di Sanremo e rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024: la noia è infatti il brano più ascoltato di sempre su Spotify di un’artista solista italiana e è anche il brano italiano solista più ascoltato all’estero del 2024 sulla piattaforma. È uscita la noia (Remix), il primo remix di un brano della cantautrice che la vede per la prima volta collaborare con il producer e DJ Hypaton.