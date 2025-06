Nato, Meloni: manterremo impegni, no a Italia esposta e debole

Roma, 23 giu. (askanews) – Dal vertice Nato emergerà “l’impegno

per tutti i membri ad arrivare al 3,5 in spese di difesa e 1,5%

in spese di sicurezza, impegni importanti che l’Italia finché ci

sarà questo governo rispetterà perché l’alternativa sarebbe più

costosa e peggiore. Non lasceremo l’Italia esposta, debole,

incapace di difendersi e di tutelare i suoi interessi”. Lo ha

detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le

comunicazioni alla camera in vista del prossimo Consiglio europeo.