Nato: premier Danimarca oggi da Rutte, presso sede Alleanza

Milano, 28 gen. (askanews) – Il Segretario generale della NATO Mark Rutte incontra la premier di Danimarca oggi martedì 28 gennaio 2025. “Il Segretario generale riceverà il capo di governo danese, Mette Frederiksen, presso la sede della NATO a Bruxelles. Non ci sarà alcuna opportunità mediatica” fa sapere l’Alleanza.

Il tutto nell’ambito di un ampio giro europeo di colloqui della premier Frederiksen, che toccherà anche Berlino e Parigi, a fronte della posizione del nuovo presidente Usa Donald Trump in merito alla Groenlandia.

Frederiksen, in una recente telefonata con Trump, ha ribadito la dichiarazione del primo ministro della Groenlandia Múte Egede “secondo cui la Groenlandia non è in vendita”, secondo un comunicato stampa danese.

Frederiksen e Trump hanno alle spalle una storia di tensioni su questa questione. Durante il suo primo mandato, Trump annullò un viaggio in Danimarca dopo che il primo ministro definì “assurda” l’idea che gli Stati Uniti acquistassero la Groenlandia. All’epoca Trump definì i suoi commenti “cattivi” e “inappropriati”.