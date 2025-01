Nato, Rutte con Frederiksen: investire in difesa anche estremo Nord

Milano, 28 gen. (askanews) – Il Segretario generale della NATO Mark Rutte ha incontrato la premier di Danimarca Mette Frederiksen, presso la sede della NATO a Bruxelles. Il tutto nell’ambito di un ampio giro europeo di colloqui della premier. “Abbiamo discusso di come stiamo lavorando insieme per migliorare la sicurezza nel Mar Baltico, supportare l’Ucraina e investire di più nella difesa, anche nell’estremo nord” ha scritto Rutte su X, aggiungendo che è stato “bello” incontrarla e postando una foto sorridente di entrambi.

Da parte sua Frederiksen ha dichiarato ai media danesi di non avere “alcuna ragione” di temere una minaccia militare contro Danimarca e Groenlandia, nonostante le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump sull’argomento.

“Non ho motivo di credere che esista una minaccia militare contro la Groenlandia o la Danimarca”, ha detto Frederiksen in una intervista a margine dell’incontro con Rutte secondo quanto riporta il Jyllands Posten, che tuttavia aggiunge che Frederiksen ha poi sottolineato quanto sia difficile il momento per il suo Paese: “Non ci siamo mai trovati in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo adesso. A mio parere, per superare questa situazione c’è una sola via: una cooperazione europea sempre più stretta e forte”.

Prima dell’incontro sempre il media danese aveva scritto che Frederiksen nell’incontro con Rutte porterà un messaggio chiaro: la NATO e gli stati artici devono dare maggiore priorità alla regione artica. “Ci aspettiamo ancora più attività, sia da parte russa che cinese” ha detto detto.