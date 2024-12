Nato, Rutte in Bulgaria: invito tutti gli alleati a spendere di più

Milano, 19 dic. (askanews) – “Invito tutti gli alleati a farsi avanti e a spendere di più e ad assicurarsi che anche noi produciamo di più in termini di produzione industriale per la difesa”. Così il segretario generale della Nato oggi in Bulgaria, in una dichiarazione a fine visita, trasmessa in streaming.

Oggi oltre al ministro degli Esteri bulgaro, Ivan Kondov e il ministro della Difesa bulgaro, Atanas Zapryanov, Rutte ha incontrato il presidente del Senato italiano Ignazio La Russa alla base militare di Novo Selo in Bulgaria e i militari italiani impegnati nel Multinational Battle Group. Il tutto dopo la cena Nato-Ucraina di ieri a Bruxelles, organizzata dallo stesso Rutte e dove il presidente del consiglio Giorgia Meloni era seduta proprio accanto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“La Bulgaria sta anche aiutando l’Ucraina a difendersi e voglio ringraziarvi per il vostro grande contributo – ha detto oggi Rutte – nell’aiutare l’Ucraina a essere in grado, un giorno, di avviare colloqui su accordi di pace in una posizione di forza, ed è ciò che dobbiamo raggiungere. Ciò che la Bulgaria sta facendo è rendere la Bulgaria più forte, ma sta anche rendendo l’intera Alleanza più forte e sicura” ha aggiunto Rutte.

Rispondendo poi a una domanda della stampa, il segretario generale della Nato ha aggiunto: “la cosa più importante è assicurarci di far arrivare gli aiuti militari per l’Ucraina, a partire dal sistema di difesa aerea e altri aiuti militari: in questo senso la Bulgaria sta davvero facendo molto, e questo è importante. Sono le due priorità, aiuti militari più addestramento per assicurarci che l’Ucraina, un giorno possa iniziare qualsiasi colloquio che avrà poi di sua iniziativa con i russi per porre fine a tutto questo, ma dobbiamo metterli in una posizione di forza. E questo è esattamente ciò a cui la Bulgaria sta contribuendo e assicurandosi che possa avvenire”.