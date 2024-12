Nba, Lakers e Warriors super con James e Curry

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nottata ricca di partite nell’Nba. I Los Angeles Lakers vincono in casa dei

Sacramento Kings per 103 a 99. Il trascinatore è sempre Lebron James che mette a referto 32 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Per i padroni di casa il migliore è DèAaron Fox da 31 punti e 7 assist. Brillano anche i Golden State Warriors che vincono in casa dei Minnesota Timberwolves (113-103). Il marchio di Steph Curry non può mancare con 31 punti dei quali 13 nel 4° quarto.

Orlando Magic, sepre senza Paolo Banchero e Franz Wagner si aggiudicano il derby della Florida contro Miami (121-114). In più si registra l’inforunio di Moritz Wagner. Cole Anthony sopperisce con 35 punti. Secondo successo consecutivo per gli Utah Jazz in casa dei Brooklyn Nets per 105 a 94: 21 punti e 7 rimbalzi di Lauri Markkanen.

Vincono e convincono i Memphis Grizzlies che non lasciano scampo a domicilio ad Atlanta Hawks (128 a 112). Altro successo in tarsferta per i New York Knicks che passano contro New Orleans Pelicans (104-93): Jalen Brunson chiude con uno score di 39 punti. Bobby Portis si rivela decisivo per Milwaukee Bucks contro Washington Wizards (112-101) e chiude con 34 punti e 10 rimbalzi.

Nessun problema per i campioni in carica dei Boston Celtics, vittoriosi per 123 a 98 a Chicago conro i Bulls: Jayson Tatum non spegne mai la luce con 43 punti, 15 rimbalzi e 10 assist.

Abbastanza netta l’affermazione dei Cleveland Cavaliers sui

Philadelphia 76ers (126-99) e lo stesso vale per quello dei

San Antonio Spurs contro Portland Trail Blazers (114-94).

Dallas Mavericks conquista un bel successo contro i Los Angeles Clippers (113-97). La sorpresa di questo blocco di partire è il successo dei Detroit PIstons sul parquet dei Phoenix Suns (133-125): il trascinatore è Cade Cunningham con 28 punti e 13 assist, ma c’è anche la firma di Simone Fontecchio, che, entrato dalla panchina contribuisce con 10 punti in poco meno di 15 minuti.

