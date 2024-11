Nba, quinto successo di fila per i Lakers

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I Los Angeles Lakers suonano

la quinta e nella notte italiana dell’Nba vincono in casa dei New

Orleans Pelicans con il punteggio di 104 a 99. Discorso diverso

per i Pelicans alla decima sconfitta nelle ultime dodici partite.

A incanalare la gara sono soprattutto i 31 punti di Anthony Davis

e le triple del solito LeBron James che ha chiuso con 21 punti, 7

rimbalzi e 5 assist. Dall’altra parte, nonostante le tante

assenze, brilla Brandon Ingram che chiude con uno score di 32

punti.

Un punto di differenza decide la sfida tra Charlotte Hornets e

Milwaukee Bucks chiusa sul 115 a 114. LaMelo Ball mette a referto

26 punti, mentre dall’altra parte Antetokounmpo chiude a 22 punti,

15 rimbalzi e 12 assist e sbaglia il tiro decisivo alla fine che

poteva cambiare il risultato finale.

I camponi in carica dei Boston Celtics solo dopo il supplementare

hanno la meglio sui Toronto Raptors per 126 a 123. Decisivo Jayson

Tatum che realizza 24 punti, 11 rimbalzi e 9 assist e soprattutto

una tripla sulla sirena finale. Per Toronto è il settimo stop.

Dallas Mavericks dopo quattro sconfitte di fila vince contro

San Antonio Spurs per 110 a 93 con 22 punti a testa per Kyrie

Irving e Daniel Gafford.

Ritrovano il successo anche i Sacramento Kings contro Utah Jazz

per 121 a 117: DèAaron Fox ne fa ben 49 con 9 assist.

