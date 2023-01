Nel 2022 per Kia un incremento di vendite del 4,6%

MILANO (ITALPRESS) – Il 2022 è stato un buon anno per Kia Corporation che ha registrato un volume di vendita di 2.903.619 veicoli, con un balzo in avanti del 4,6% sul 2021. Le vendite nei mercati extra Corea hanno fatto segnare un incremento del 5,4 percento rispetto allo scorso anno con 2.362.551 unità. Nel mercato domestico le vetture vendute sono state 541.068.

Nel solo mese di dicembre scorso, l’incremento di Kia a livello globale è stato del 13,7 percento rispetto a dicembre 2021, con la ragguardevole cifra di 236.874 veicoli venduti.

Il modello Kia più apprezzato dal pubblico nel 2022 è stato il SUV Sportage con 452.068 unità vendute, seguito dal SUV Seltos attestatosi a 310.418 unità e dall’altro iconico SUV del brand, Sorento, che ha totalizzato 222.570 unità.

I risultati di Kia nel 2022 sono stati possibili per merito dell’attenta ed efficace gestione della catena dei fornitori, nonostante la carenza di materie prime a livello globale, e ai lanci di successo della nuovissima Niro e di Seltos. Nel mercato globale dei veicoli elettrici, inoltre, Kia con EV6, il rivoluzionario crossover completamente elettrico, ha dimostrato la competitività e le capacità tecnologiche del brand, con quasi 80.000 unità vendute in tutto il mondo.

Per il 2023 Kia si è posta l’obiettivo di vendere a livello mondiale 3,2 milioni di veicoli, di cui 585.120 in Corea e 2,61 milioni negli altri mercati.

Nel 2023 il coreano sosterrà questo trend positivo di crescita attraverso solide strategie di espansione commerciale nei diversi mercati e introducendo un sistema di produzione flessibile per lo sviluppo dei Purpose Built Vehicles (PBV) nonchè con prodotti e soluzioni pensati su misura dei clienti. Kia continuerà inoltre a consolidare la sua leadership nel mercato globale dei veicoli elettrici con la sua gamma unica di modelli elettrificati. Quest’anno è in programma il lancio di diversi modelli molto attesi, a partire dal top SUV EV9 previsto per l’inizio del 2023, in linea con l’obiettivo del brand coreano di divenire sustainable mobility solutions provider.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).