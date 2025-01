Nel 2024 secondo anno di crescita per Renault

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 il marchio Renault ha registrato un secondo anno consecutivo di crescita con un aumento delle vendite dell’1,8%, ossia 1.577.351 veicoli (autovetture + veicoli commerciali). Questa performance fa leva sui principi fondamentali della Renaulution, il piano attuato dal 2021. Le vendite dei veicoli elettrificati sono aumentate del 20% in Europa, confermando la validità delle scelte audaci compiute dalla Marca in termini di prodotti e tecnologie. Le vendite dei veicoli full-hybrid sono aumentate del 30%, ponendo Renault al secondo posto sul mercato europeo, mentre le vendite dei veicoli elettrici (autovetture + veicoli commerciali) sono cresciute del 9% in Europa. Renault 5 E-Tech Electric, appena eletta Car of the Year 2025, si è distinta per un ottimo debutto nei primi Paesi di commercializzazione e, nei mesi di novembre e dicembre, si posiziona già, in cumulato, al primo posto nelle vendite delle city car elettriche del segmento B in Francia.

Grande attenzione è stata rivolta alla qualità delle vendite, con una vendita su due realizzata a clienti privati in Europa. Grazie al successo commerciale dei primi veicoli del Renault International Game Plan, Kardian e Koleos, le vendite sono aumentate del 10% in Brasile, dell’81% in Corea e del 7% in Marocco. Con una strategia equilibrata tra autovetture e veicoli commerciali, Renault riconferma la sua leadership in Europa nei veicoli commerciali con una quota di mercato del 15,3% e 310.500 unità vendute, per una crescita del 4,6%.

“Nel 2024, la crescita di Renault è stata sostenuta dalle scelte di prodotto e tecnologia della Renaulution, il piano portato avanti con coerenza dai team della Marca negli ultimi quattro anni. La nostra offensiva prodotto, che offre il meglio dei veicoli elettrici e ibridi, è un successo e Renault 5 E-Tech Electric è appena stata eletta Auto dell’anno dalla giuria COTY (Car of the Year). Non abbiamo fatto compromessi sulla strategia del valore. La qualità delle vendite è al centro della nostra politica che condividiamo fino in fondo con la nostra rete di concessionari, a cui vanno i miei ringraziamenti. La Marca è riuscita oggi a raggiungere il giusto equilibrio in termini di ripartizione delle vendite tra clienti privati e professionali, ma anche tra veicoli ibridi ed elettrici e si è dotata di un solido piano internazionale per sostenere i suoi obiettivi ambiziosi al di fuori dell’Europa. Questo ci dà la necessaria agilità per cogliere le opportunità, ma anche per mantenere i nostri prezzi e valori residui” ha dichiarato Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

