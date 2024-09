Newey nuovo Managing Technical Partner di Aston Martin

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Adrian Newey lega il suo futuro al Team Aston Martin Aramco Formula Uno. Il progettista britannico inizierà a lavorare presso la sede del team a Silverstone dal 1° marzo 2025, assumendo il nuovo ruolo di Managing Technical Partner. La nomina di Newey è una ulteriore conferma delle ambizioni di Aston Martin Aramco in Formula Uno. Newey vanta un record di successi ineguagliabile: ha guidato i team di F1 a 25 titoli mondiali di Formula Uno, affermandosi come la più grande mente tecnica nella storia di questo sport. Desideroso di novità in Formula Uno, il britannico vede in Aston Martin Aramco il progetto ideale per poter mettere in campo la sua creatività. Una visita privata al nuovissimo AMR Technology Campus del team a giugno, dimostrazione tangibile dell’ambizione del team, si è rivelata un fattore decisivo nel processo decisionale. Sono molte le sfide che Newey affronterà in questo nuovo ruolo: la ridefinizione del regolamento tecnico per il 2026, l’integrazione delle power unit Honda Works, i carburanti avanzati di Aramco e la più innovativa galleria del vento di questo sport. “Questa è una grande notizia – sottolinea Lawrence Stroll, presidente esecutivo del Team Aston Martin Aramco Formula Uno – Adrian è il migliore al mondo in quello che fa, è al top della sua carriera, e sono incredibilmente orgoglioso che si unisca a noi. E’ la notizia più grande da quando il nome Aston Martin è tornato in questo sport e un’altra dimostrazione della nostra ambizione di costruire una squadra di Formula Uno in grado di lottare per i campionati mondiali. Noi facciamo sul serio, e anche lui. Adrian condivide la nostra fame e la nostra ambizione, crede in questo progetto e ci aiuterà a scrivere il prossimo capitolo della storia di Aston Martin Aramco in Formula Uno”. “Sono entusiasta di entrare a far parte del Team Aston Martin Aramco Formula Uno – le parole di Newey – Sono stato enormemente ispirato e colpito dalla passione e dall’impegno che Lawrence (Stroll, ndr) mette in tutto ciò in cui è coinvolto. Lawrence è determinato a creare una squadra di livello mondiale. E’ l’unico proprietario di maggioranza di una squadra che si impegna attivamente in questo sport. Il suo impegno è dimostrato dallo sviluppo del nuovo AMR Technology Campus e della galleria del vento di Silverstone, che non solo sono all’avanguardia, ma hanno anche un layout che crea un ambiente ideale per lavorare. Insieme a grandi partner come Honda e Aramco, hanno tutte le infrastrutture chiave necessarie per rendere Aston Martin una squadra vincitrice del campionato del mondo e non vedo l’ora di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo”.

